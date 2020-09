Rimpatriata licatese per gli atleti che componevano il Licata calcio 1981/1982 in grado di vincere il campionato di Serie D senza conoscere sconfitta. Il gruppo (erano presenti quasi tutti) è stato ricevuto a Palazzo di Città dal Sindaco Pino Galanti, dal vicesindaco Antonio Montana e dall’assessore allo Sport Decimo Agnello. Ad organizzare l’iniziativa Angelo Zappulla e Tonino Pinto, tra i protagonisti di quella mitica Promozione. E’ stata l’occasione per rivedere a Licata calciatori rimasti nella memoria gialloblu come Scifo, Latella solo per citarne un paio.