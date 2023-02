Pubblicità

Nella cornice del Teatro Regina Margherita di Racalmuto in una sala gremita di gente è stato presentato “Alza il volume”, il docufilm pensato e ideato da Angelo Jay Pecoraro, sulla vita straordinaria di Nadia Lauricella, in arte Ironadia_301, influencer di Racalmuto, focomelica dalla nascita a causa di una malformazione che per la quale non ha sviluppato gli arti superiori e solo parzialmente gli arti inferiori.

Nadia negli anni si è scontrata con il pregiudizio e gli stereotipi, ma non si è data mai per vinta andando oltre ogni limite.

Una serata emozionate che ha visto partecipe anche il team Motorlife, associazione che pratica mototerapia e regala sorrisi a tanti bambini speciali e di cui Nadia è la vicepresidente insieme a Rosario Farruggia.

La serata è stata presentata da Angelo Palermo, presente anche il Sindaco Maniglia e il vicesindaco Curto.