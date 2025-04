Alveare di api all’altezza di Palazzo La Lumia: da pochi minuti l’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina per il primo sopralluogo. Sul posto l’UNAC. Si attende l’arrivo di un apicoltore per mettere in sicurezza l’area. La zona – intorno alle ore 14 – sarà interessata dal passaggio della processione del Venerdì Santo. Le api si sono appollaiate su un albero.