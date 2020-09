Dopo le buone notizie di ieri, la Polizia Municipale ha appena diffuso la notizia dell’accertamento di un nuovo contagio da Coronavirus a Licata.

Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato appena segnalato al Sindaco di Licata per gli adempimenti di competenza.

Anche questa volta si tratta di un Cittadino licatese NON ospedalizzato ma raggiunto da provvedimento che lo obbliga a rimanere isolato presso il proprio domicilio.

Si attesta dunque a 7 il numero dei Soggetti che risultano attualmente positivi ma che, fortunatamente, NON presentano significativi sintomi.