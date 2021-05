Raccolta rifiuti, proclamate altre due giornate di sciopero per il ventuno ed il ventidue maggio. Si acuisce pertanto la vertenza degli operatori ecologici del cantiere di via Umberto secondo con astensioni dal lavoro in serie. Dopo le prime giornate di sciopero dello scorso 16 Febbraio e quella del 7 Maggio, i netturbini licatesi ne hanno proclamate altre due. Lo sciopero è stato annunciato dalla CGIL Funzione Pubblica. In un documento inviato al Comune, alla Prefettura di Agrigento e alla Commissione di garanzia per l’attuazione delle legge sullo sciopero, l’organizzazione sindacale illustra le motivazioni dell’annunciata serrata.

Alla base dello sciopero proclamato per i prossimi 21 e 22 maggio ci sono i soliti motivi: i lavoratori della società d’ambito territoriale non percepiscono puntualmente gli stipendi ormai da diverso tempo e faticano a programmare le spese per le proprie famiglie