Dopo quello della tarda serata di ieri sulla Statale 115, un altro incidente si è verificato questa mattina alle ore 6,45 al bivio che immette sulla Strada Statale 123 verso Ravanusa e Campobello in territorio di Licata. Due i mezzi coinvolti con tre feriti totali e vetture pesantemente danneggiate. I feriti non sono in pericolo di vita e sono stati medicati al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove sono giunti trasportati da un’ambulanza.