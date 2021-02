Salgono a nove i licatesi deceduti dopo aver contratto il Covid 19. Ma non si tratta di un licatese venuto a mancare nelle ultime ore. Nel consueto report quotidiano, l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha infatti reso noto che si tratta di “decessi verificatisi in Gennaio ma notificati postumi”. Secondo l’Asp sono 54 le unità attualmente in trattamento sanitario domiciliare.