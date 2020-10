Ancora un caso di positività al Coronavirus a Licata. L’annuncio è della Polizia Municipale.

“Covid-19 aggiornamento del 13/10/2020.

Ancora un caso accertato di positività al COVID-19 che fa salire a 14 il numero dei Soggetti attualmente positivi – si legge in un post dei Vigili urbani – Anche stavolta la persona interessata non risulta ricoverata ma in isolamento obbligatorio presso la propria abitazione”.

Ma ci sono anche le notizie positive.

“La giornata di oggi 13/10/2020 si chiude con una buona notizia -fa sapere ancora la Municipale- L’Asp ha infatti appena comunicato la guarigione di 3 Soggetti già positivi al COVID e sino ad oggi in isolamento domiciliare. Questo riduce ad 11 il numero degli attuali positivi nella nostra Città”.