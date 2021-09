Pubblicità

Altri due decessi per Covid 19 sono stati comunicati dalla Polizia Municipale nelle ultime 48 ore.

“Covid 19, aggiornamento circa la situazione locale alla data del

31/08/2021 – si legge nell’ultimo post dei Vigili urbani – L’Asp di Agrigento ci ha fornito conferma di 20 guarigioni, di 11 nuovi casi di contagio e di 1 decesso. Per cui il numero dei Soggetti che risultano attualmente in isolamento in quanto positivi sale a 198”.

24 ore prima, lo stesso comando di Piazzale Libia aveva dato notizia di 14 guarigioni, 17 contagi e un altro decesso.