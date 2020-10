Altri due casi di Covid 19 a Licata. A renderlo noto è la Polizia Municipale. Si tratta di una madre e del figlio.

“L’Asp di Agrigento ha appena comunicato la positività di altri due Concittadini – si legge in un post dei Vigili urbani – Tale circostanza riporta a 12 il numero dei Soggetti attualmente positivi. Anche in questo caso i due congiunti NON risultano ricoverati ma obbligati a rimanere isolati presso il loro Domicilio”.