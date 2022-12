Pubblicità

Il Tribunale per diritti del malato ha ricevuto, oggi, in donazione, una seconda sedia a rotelle, visto che quella in dotazione, non è stata restituita da chi l’ha utilizzata o scordata. “Una generosa donazione quella di stamane, che evidenzia soprattutto la grande generosità, il senso di altruismo dei nostri concittadini licatesi che, sensibili, rispondono sempre, con grandezza d’animo, dimostrando sentita solidarietà – fa sapere il TDM – Quando fu detto che già un benefattore aveva donato una sedia a rotelle, ci è stato risposto che: “due, sono meglio di una, che di certo potranno meglio servire a chi, impossibilitato nella deambulazione, ha l’esigenza di accedere ai vari reparti”.