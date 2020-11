Allo scopo di consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di installazione di una rotonda e di uno scavo per allaccio all’illuminazione pubblica in Via Palma, previsti per il periodo compreso tra il 23/11/2020 e il 09/12/2020 nella fascia oraria 07-17, il Dirigente del Dipartimento di Polizia Municipale, con propria ordinanza ha dettato le norme di disciplina del traffico veicolare,

In particolare, con il suddetto provvedimenti, oltre ad autorizzare la Ditta C.G.S. S.R.L. ad eseguire lavori, tra l’altro, sono stati disposti:

L’istituzione del senso unico alternato regolato da semafori in Via Palma nel tratto compreso tra la via Fontanella e la Via Antonelli;

L’istituzione del divieto di transito sulla carreggiata dx (con direzione di marcia verso la periferia) di Via Palma nel tratto compreso tra le Fontanelle pubbliche e la stazione di Servizio “ENI”;

L’istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati di Via Palma nel tratto compreso tra la via Fontanella e la Via Antonelli.