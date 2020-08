Altra estate senza bagnini. Come preventivato è andata deserta la gara per l’assegnazione del servizio di vigilanza sulle spiagge libere della costa licatese e quindi cartelli multilingua in spiaggia invece dei bagnini. I cartelli recheranno la scritta “Attenzione – Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio” e la loro collocazione avverrà sulle spiagge di Due Rocche, Poggio di Guardia, Playa, Marianello Ovest e Foce della Gallina.