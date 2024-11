Dalla Protezione civile Regionale arriva un decreto di finanziamento da 497.815.35 euro per l’intervento di somma urgenza consequenziale all’esondazione del Fiume Salso dello scorso 19 Ottobre che ha interessato il centro urbano ed aree extraurbane. Con un provvedimento a firma del dirigente generale di Protezione Civile, Salvo Cocina, il Comune di Licata ottiene pertanto la copertura finanziaria sui lavori di somma urgenza eseguiti subito dopo l’alluvione di Ottobre. L’intervento tempestivo messo in atto fin dalle prime ore successive all’ondata del maltempo (in primis rimozione del fango e dei detriti dalle strade) è stato pertanto ritenuto corretto e dalla Regione è arrivato quindi un decreto di finanziamento che – di fatto – andrà a coprire l’intera spesa. Il contributo era stato richiesto dal Comune. E dalla Regione è stato inserito all’interno del capitolo di spesa “Interventi di prima assistenza e per fronteggiare eventi calamitosi in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatosi nel territorio della Regione”.