Pubblicità

Dalla Siccità all’Alluvione: Annalisa Tardino invoca prevenzione e visione a lungo termine.

La Sicilia, terra di contrasti estremi, è stata testimone di un passaggio drammatico: dalla siccità devastante alle alluvioni che hanno colpito varie zone dell’isola in poche ore. “Dopo mesi di aridità, le piogge torrenziali hanno causato danni ingenti. Case e negozi sono stati allagati, strade bloccate, e le aziende agricole già in ginocchio per la siccità, sono state annientate dall’esondazione del fiume Salso, che ha raggiunto livelli record, arrivando fino a otto metri. Tra le aree maggiormente colpite, oltre Catania, Caltanissetta e Enna, c’è Licata, nell’Agrigentino, foce del fiume Salso che ha subito gravissimi danni: le coltivazioni agricole della piana del Salso, sopravvissute a stento alla siccità, che da mesi si denuncia invano nelle opportune sedi, sono state completamente distrutte dalla piena del fiume. Risorse idriche e invasi ad oggi non sono stati oggetto delle dovute attenzioni.

Di contro fin dalle prime ore dell’alluvione, squadre di volontari, vigili del fuoco e protezione civile hanno lavorato incessantemente per liberare le strade dal fango e cercare di ripristinare una parvenza di normalità, sebbene occorrerebbe non arrivare all’emergenza ed avere, anche forti delle risorse avute in questi ultimi anni con il PNRR, la lungimiranza della programmazione, come in altre parti del mondo in cui questi fenomeni sono quasi oridnari”. Così L’on. Annalisa Tardino, esponente di spicco della Lega Salvini Premier, nel manifestare la sua solidarietà alle comunità colpite. “Questa tragedia evidenzia l’urgenza di un piano di prevenzione e gestione dell’ordinario e delle emergenze, è il momento di agire con concretezza e visione a lungo termine”, ha dichiarato Tardino.

“Il Ministro Salvini, a livello infrastrutturale, è ben consapevole delle difficoltà che queste aree stanno affrontando e fa la sua parte nel garantire finanziamenti e celerità dell’azione, determinato a non lasciare nessuna comunità indietro,” ha aggiunto. “Sono stata, inoltre, in contatto anche con il Ministro Musumeci che assicura ogni tutela del caso per i territori e le cui strutture territoriali del Ministero di sua competenza stanno mostrando operatività ed efficacia.”

“Sono certa – aggiunge- che il presidente della Regione, Renato Schifani, terrà il pugno duro per affrontare, come già sta facendo, questa crisi con tutti i mezzi a disposizione e per garantire che le comunità colpite non verranno abbandonate, richiamando ciascuna istituzione alle proprie responsabilità“.