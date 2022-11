Pubblicità

Allerta meteo, ordinanza di chiusura scuole per martedì 29 novembre del Sindaco Pino Galanti. Ecco il testo del provvedimento.

ORDINA

►L’attivazione delle procedure previste dal piano di emergenza con apertura del C.O.C. (Centro

Operativo Comunale) e predisporre squadra operativa per presidio mobile con decorrenza dalle

ore 00:00 del 29 NOVEMBRE 2022, con attivazione delle seguenti associazioni di volontariato:

– Gruppo Comunale di Volontari di P.C. codice 1224;

– PROCIVIS Licata Codice 1326;

– Guardia Costiera Ausiliaria delegazione di Licata;

– VERIFICARE disponibilità ed efficienza dei mezzi ed attrezzature, in particolare idrovore

anche in dotazione al volontariato;

– – ATTIVARE monitoraggio dei punti a rischio di allagamento, frane, mareggiate, le

aree di interferenza, e in particolare di:

– – [ ] viabilità in corrispondenza degli attraversamenti,

– – [ ] corsi d’acqua e impluvi,

– – [ ] sottopassi,

– – [ ] zone esposte a forte vento e mareggiate,

– anche attraverso presidi territoriali e, all’occorrenza, INTERDIRE la viabilità, le aree e i

beni a rischio;

– – PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE a tutto quanto esposto a venti forti come

cartelloni, gru, insegne, tettoie leggere ad alberature;

– – INFORMARE la popolazione sulle aree a rischio e sui comportamenti da

assumere;

– – MANTENERE contatti con sale operative regionali – SORIS (Dirig. Locali e funz.

NOPI del DRPC), VVF, 118 e Prefetture;

– – MONITORARE condizioni meteo locali;

– – ATTIVARE tutte le altre necessarie misure di mitigazione dei rischi previste nei

propri Piani di protezione civile per la prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico e

nei documenti regionali e nazionali;

– DI DISPORRE la chiusura dei parchi pubblici, anche quella di scuole pubbliche e private di

ogni ordine e grado nonché dei cimiteri cittadini anche privati tenuto conto del monitoraggio

delle potenzialità di rischio esistenti.

Nella stessa giornata del 29 Novembre 2022:

►La sospensione di qualsiasi attività all’aperto su aree pubbliche (Vie, Piazze, Etc…), comprese le

attività commerciali ambulanti;

►Di non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti al di sotto del livello

stradale;

►Di non allontanarsi durante i fenomeni di precipitazioni dalle proprie abitazioni se non per motivi

strettamente necessari;

►Di evitare il transito pedonale e veicolare nei pressi di aree;

►Di non spostarsi, durante i fenomeni temporaleschi, dai luoghi e dalle zone ritenuti più sicuri;