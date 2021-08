Pubblicità

Quella che sta per iniziare sarà la settimana dell’annuncio del nuovo allenatore del Licata calcio. Dovrà giocoforza esserlo visto che sta per chiudersi la prima decade di Agosto e l’inizio dell’attività agonistica si avvicina a grandi passi. Il management gialloblu – con in testa il patron Enrico Massimino – è al lavoro per scegliere il profilo ritenuto più funzionale a raccogliere l’eredità lasciata da Giovanni Campanella. Il casting sembra essersi ridotto a due nomi: Peppe Pagana e Pippo Romano. Il primo è l’ex allenatore dell’Acireale, Romano aveva invece firmato per l’Akaragas salvo poi rescindere in seguito al cambio della proprietà appena avvenuto ad Agrigento. I contatti sono febbrili tra la dirigenza gialloblu: Massimino è a Catania mentre Scimonelli è rimasto a Licata ma a livello telefonico il confronto tra le parti è costante.

Sembra essere invece ormai definitivamente tramontata la pista che portava a Tommaso Napoli, nome a lungo accostato alla panchina gialloblu. Una volta messa a posto la questione allenatore, si dovrà iniziare a pensare all’organico. Le bocce sono giocoforza rimaste ferme in attesa di capire quale sarà la guida tecnica e quali saranno le sue richieste per andare ad intervenire sul mercato.