Anche se il campionato di Serie D è fermo causa Covid, Monday night riprende. L’approfondimento sportivo di Licata 4you web channel andrà in onda questa sera alle ore 21,30 con una panoramica sul campionato, sul momento in casa Licata calcio, sull’iter per lo stadio Dino Liotta e con un focus anche sul basket. In studio, con il presentatore Domenico Cannizzaro, il giornalista Giuseppe Cellura.