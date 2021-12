Pubblicità

Alle ore 21,30 torna Monday night, l’approfondimento sportivo di Licata 4you web channel in onda in diretta ogni lunedì alle ore 21,30 sulla pagina Facebook del canale. Si parlerà del pareggio-beffa subito dal Licata contro la Sancataldese in pieno recupero, dell’accoglienza a mister Campanella e del mercato ormai entrato nel vivo. In studio con il presentatore Domenico Cannizzaro, il difensore del Licata Alessandro Cappello e il giornalista Giuseppe Cellura.