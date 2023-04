Pubblicità

Alle 21,30 torna Domus, l’approfondimento giornalistico di Licata 4you web channel. In studio ci sarà l’avvocato Angelo Balsamo, candidato sindaco delle Liste Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi, Insieme per Licata e Forza Licata. Con Balsamo saranno presenti in studio anche alcuni giovani aderenti al progetto.

Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Licata 4you web channel a partire dalle ore 21,30.