Pubblicità

Tutto pronto per il confronto tra i candidati licatesi alle elezioni regionali del prossimo 25 settembre. Licata 4you web channel trasmetterà in diretta il confronto su cui vigeranno le regole della par condicio. Gli 8 candidati sono stati invitati tutti a partecipare a 9 giorni dal voto. Sarà possibile seguire il confronto in diretta streaming sulla pagina Facebook di Licata 4you web channel. Domani la versione integrale della trasmissione sarà visibile su Youtube. Questo il link per seguire in diretta la trasmissione a partire dalle ore 21,30. https://www.facebook.com/Licata-4-You-Web-Channel-2128502750525705/