Alle ore 21,30 torna Domus, l’approfondimento giornalistico di Licata 4you web Channel. In studio Totò Manganello, componente della sezione palmese del Partito democratico di Palma di Montechiaro e candidato Sindaco alle ultime amministrative. La trasmissione andrà in onda in diretta streaming sulla pagina Facebook di Licata 4you web Channel e sul canale Youtube.