Alle ore 20, l’avvocato Angelo Balsamo chiuderà la propria campagna elettorale in Piazza Sant’Angelo con un comizio pubblico a cui è stata invitata a partecipare la cittadinanza.

Questo l’ultimo post social. “La nostra è stata una campagna elettorale di contenuti, di soluzioni, di incontri e di lavoro. La chiudiamo in Piazza Sant’Angelo così come l’abbiamo aperta, con tutta la nostra Squadra, fatta di grandi talenti e professionalità. Siamo pronti a risollevare la nostra città, tirandola fuori dal baratro nel quale è caduta e portandola ai livelli che merita. Lo faremo assieme a voi. Il 29 non è il punto di arrivo ma quello di partenza”.