Alle 16,30 verranno celebrati i funerali del giovane studente Enrico Bonelli morto in seguito ad un incidente stradale in via Fiumevecchio. L’ultimo saluto al 15enne verrà dato nella Chiesa di Sant’Angelo mentre questa mattina dalle ore 10 alle 12 si terrà la veglia funebre presso la Casa Funeraria La Sfinge di via Marianello.