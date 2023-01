Pubblicità

Lunedì riaprono le scuole dopo la pausa natalizia. Tra i dirigenti scolastici c’è giustamente preoccupazione per le condizioni in cui versano gli spazi esterni ai plessi. Ecco quanto dichiarato dal preside del Comprensivo Leopardi, Maurizio Buccoleri che ha scritto all’amministrazione comunale.

“All’amministrazione comunale e a tutte le autorità di Licata. Non so come si possa iniziare l’attività didattica dopo la parentesi delle vacanze natalizie, quando emerge prepotentemente il problema dei rifiuti urbani in prossimità dei plessi scolastici! In realtà l’attività lavorativa e amministrativa delle scuole non si ferma mai, eccetto nelle giornate festive, e a volte non tutti ne sono a conoscenza. Ho inviato l’ennesima richiesta di intervento all’Ente Locale per il problema specifico dei rifiuti in prossimità del plesso Serrovira, corredata da foto; tuttavia, PER IL RISPETTO CHE HO VERSO LICATA, città che ho imparato ad amare anche se le mie origini palermitane sono e saranno sempre indissolubili, mi rifiuto di pubblicarle in questa vetrina. Occorre una soluzione definitiva e metterla subito in atto”.