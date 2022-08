Pubblicità

Allarme esche avvelenate in periferia, l’allarme risuona via social.

“Zona parrocchia Santa Barbara qualche essere inutile sta mettendo veleno in giro – si legge in un post del gruppo Licata sbotta – É già morta la mamma husky con gli occhi azzurri !! era sterilizzante e non faceva del male a nessuno, anzi era sempre dentro la parrocchia a contatto con tutti bambini ed adulti! Un altro cane piccolo manca all appello nero e bianco se qualcuno lo vedesse vivo o morto lo scrivete. Fate massima attenzione”