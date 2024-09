Pubblicità

Nella notte tentativo di allaccio abusivo alla condotta idrica EAS sulla Strada Statale 115, in territorio di Licata. Tentativo andato male poiché è stata danneggiata seriamente la condotta facendo perdere migliaia di litri d’acqua destinati alla città.

EAS è già sul posto e sta riparando ma per farlo ha dovuto svuotare tutta la condotta che porta l’acqua alle vasche di accumulo.

Forti le parole del consigliere comunale Giuseppe Federico. “L’amministrazione fa di tutto per far fronte alle esigenze dei cittadini in materia di acqua e altri rubano. Ricordo che negli ultimi anni più 200 allacci abusivi sono stati scoperti e l’acqua rubata ricade sulle tasche dei cittadini onesti”.