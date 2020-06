Acqua gialla dai rubinetti alla Playa. A lanciare l’allarme – con un post social – è un residente del popoloso quartiere che ha allegato questa inquietante foto.

“Acqua, spuma o che cosa? Questa mattina a Licata (zona Playa), 29 giugno 2020, aprendo il rubinetto dell’acqua corrente, “l’acqua potabile” che usciva era color spuma o color fango, anche l’odore (si fa per dire) era piuttosto allarmante. Domando e dico alle Autorità preposte: Sindaco, Ufficiale Sanitario, Autorità di P.S., ecc.. Quest’acqua è potabile? Possiamo berla? Possiamo usarla per cucinare? Possiamo lavarci i denti ? Possiamo lavarci? I panettieri di Licata la usano per impastare il pane che mangiamo tutti i giorni? Credo che una risposta pubblica sia dovuta, necessaria e urgente”.