Oggi, martedì e mercoledì al teatro Re andrà in scena All Festival – Agrigento, Licata, Lampedusa – tre serate da non perdere. A partire dalle 20,30 proiezione di cortometraggi, talk, performance teatrali. Un nuovo modo di vivere il teatro. Paesaggi, visioni e popoli in cammina all’interno di una kermesse che mette insieme più anime organizzative. Ingresso libero a partire da questa sera alle ore 20.