L’incontro nasce dalla collaborazione tra Lions Club – Zona 27, I.C. Guglielmo Marconi e Progetto Kairòs, e si inserisce all’interno del progetto “Alimentazione e Benessere”, coordinato dall’insegnante referente Titti Lo Monaco. L’iniziativa propone una riflessione sull’alimentazione in età evolutiva come esperienza complessa, in cui nutrizione, relazione ed emozioni si intrecciano nella costruzione dello sviluppo del bambino.

Le professioniste di Progetto Kairòs – Anna Sanfilippo, pedagogista, Angela Licitra e Federica Cusumano, logopediste, e Rossella Bottaro, psicologa – offriranno uno sguardo integrato sulle competenze orali, sulle difficoltà alimentari e sulla selettività, con particolare attenzione al ruolo della relazione e dei contesti educativi.

L’iniziativa si configura come un service condiviso che coinvolge attivamente l’intera Zona 27, a testimonianza di un impegno concreto e coordinato sul territorio.

Saranno presenti le autorità lionistiche: Agostino Balsamo, Presidente di Zona 27, Salvatore Cummo, Presidente LC Canicattì Host, Dario Gaglio, Presidente LC Licata, Calogero Nobile, Presidente LC Ravanusa Campobello, Liliana Aceto, Presidente LC Campobello Due Rose, e Alessandra Cummo, Presidente Leo Club Canicattì. Interverranno il Presidente di Zona Agostino Balsamo e il Presidente del Lions Club Canicattì Host Salvatore Cummo.

Il service, per i temi trattati, assume un valore particolarmente rilevante per il territorio, con un impatto significativo sulle realtà scolastiche e sulle famiglie, promuovendo consapevolezza, prevenzione e benessere nei percorsi di crescita dei bambini.

L’incontro si propone di offrire spunti di riflessione e strategie utili per accompagnare il bambino nel suo percorso di sviluppo, valorizzando il lavoro condiviso tra famiglia, scuola e professionisti.

Sabato 18 aprile 2026

Ore 8.30

I.C. Guglielmo Marconi – Via Egitto 1, Licata