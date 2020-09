Il vicepresidente del Consiglio Alessio Munda ha rilasciato una dichiarazioneal nostro portale per smentire le voci circolate negli ultimi giorni.

“Vogliamo rassicurare tutti sulle nostre condizioni di salute. Con grande senso civico, apprese le notizie relative ai contagi registrati in un noto ristorante di Licata, ci siamo posti in autoisolamento domiciliare. Ma non abbiamo mai accusato alcun sintomo riconducibile a contagio e il nostro intero nucleo familiare sta bene. Voglio rassicurare anche tutti i clienti della mia attività lavorativa sul mio stato di salute. Da vicepresidente del Consiglio, lo stesso discorso lo estendo agli ambienti comunali. Oggi, dopo 16 giorni, siamo stati sottoposti al tampone e attendiamo per giovedì l’esito per riprendere le nostre vite e tornare alla normalità”.