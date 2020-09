Alessio Munda: “E’ negativo anche il secondo tampone, torno alla mia attività professionale e politica”

Alessio Munda, imprenditore e vice presidente del consiglio comunale di Licata, due giorni fa aveva diffuso una nota per annunciare di avere scelto autonomamente, per senso civico, di porsi, insieme alla famiglia, in isolamento volontario. Aveva effettuato un primo tampone, con esito negativo, ed attendeva l’esito del secondo tampone per tornare alle proprie attività.

“Oggi – scrive Alessio Munda – io ed i miei familiari abbiamo ricevuto l’esito del secondo tampone, ed anche questo è negativo. A questo punto torniamo alle attività, professionali e politiche, quotidiane”.

Da Alessio Munda, però, arriva un appello alla cittadinanza.

“Francamente – dice il vice presidente del consiglio comunale – non comprendo questo clima da caccia alle streghe. Io non ho avuto il Covid 19, ma anche se avessi contratto il virus non mi sarei certo sentito un appestato. Purtroppo il Coronavirus è così diffuso, che tutti possiamo contrarlo, ma nessuno può essere considerato un untore. Piuttosto ne approfitto per invitare tutti ad essere prudenti ed a rispettare il distanziamento sociale ed indossare le mascherine”.