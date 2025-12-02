Anche la passeggiata di via Principe di Napoli avrà il suo albero di Natale. Da questa mattina ha preso il via la procedura di montaggio. Il parcheggio di via Principe di Napoli vedrà la presenza di un parco gioco e dell’attrazione rappresentata dalla ruota panoramica il cui montaggio è attualmente in corso. Domani mattina al Carmine si terrà una conferenza stampa nel corso della quale verrà illustrato il cartellone degli eventi natalizi alla presenza del gruppo imprenditoriale Rocchetta che ha offerto la ruota panoramica per questa edizione dei festeggiamenti natalizi licatesi. Anche in Piazza Progresso ha preso il via la collocazione e il montaggio dell’Albero di Natale.