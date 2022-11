Pubblicità

Al via le operazioni di montaggio dell’Albero di Natale in centro. Da ieri, è stata posizionata la struttura che sosterrà l’albero proprio davanti il Municipio in Piazza Progresso. Questo lascia intendere che a breve verrà collocato l’albero di Natale. Non c’è invece, ad ora, nessuna traccia di una programmazione di eventi da parte del Comune.