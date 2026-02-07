ADV

Sopralluogo operativo al cimitero di Marianello. Un agronomo incaricato dal Comune ha verificato la condizione degli alberi presenti all’interno del camposanto dopo la caduta di un pino della scorsa settimana causata dal vento. Al sopralluogo hanno partecipato l’assessore comunale alla Manutenzione, Giuseppe Federico, l’assessore ai Lavori Pubblici, Gaspare Antona e il Geometra, Antonino Zarbo. “L’attenzione sui cimiteri da parte dell’amministrazione guidata dal Sindaco Angelo Balsamo è massima – le sue parole – stiamo lavorando per riportare condizioni di normalità dopo anni di incuria e quasi abbandono. Continueremo a monitorare la condizione del patrimonio verde presente nei cimiteri a tutela della sicurezza dell’utenza e per la salvaguardia dei loculi”.