Tutto pronto per iI torneo di padel che si svolgerà questo weekend nella suggestiva location del Royal Padel di Licata.

All’evento, organizzato in collaborazione con il New Molly Club, parteciperanno più di centicinquanta atleti ed appassionati provenienti dalle province di Agrigento e Caltanissetta.

Lo staff é pronto ad accogliere chiunque abbia voglia di trascorrere delle giornate all’insegna dello sport e del divertimento o desideri gustare del buon cibo con un ottimo sottofondo musicale.