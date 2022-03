Pubblicità

Vivo entusiasmo e calorosa accoglienza hanno connotato l’attività dell’istituto Filippo Re Capriata di Licata ieri mattina. Un auditorium festoso e un gentilissimo personale di sala hanno accolto gli alunni delle scuole medie di Licata che hanno partecipato al concorso “L’arcobaleno dei miei pensieri” indetto dall’Istituto e giunto alla sua terza edizione. Le giovani stelle della nobile arte della poesia, sapientemente guidate dalle proprie insegnanti, si sono cimentate nella composizione di versi che si sono rivelati piccole creazioni artistiche. In essi hanno trasfuso pensieri, sentimenti e rappresentazioni del mondo con una freschezza e una profondità che solo la giovane età può dare. Il leit motiv è stato la pace e il netto ripudio di ogni forma di guerra in un’ottica di inclusione che intende costruire ponti e abbattere barriere. Hanno impreziosito la cerimonia i saluti iniziali di Gaetano Savatteri, gli interventi del poeta dialettale Lorenzo Peritore e della poetessa Paola Sanfilippo, ex studentessa dell’istituto. Sul podio la poesia «È già tardi» di Giulia Roberti (3° D IC Giorgio plesso De Pasquali); al secondo posto la poesia «L’arcobaleno dei miei desideri» di Alessia Antona (1°E IC Francesco Giorgio plesso De Pasquali); si sono classificate al terzo posto, ex aequo, la poesia «Io» di Sara Cellura (2° D IC Marconi) e «Amuri du me core» di Roberta Abbate (3° E IC Leopardi plesso Bonsignore). Al termine della cerimonia gli alunni e i docenti ospiti hanno potuto apprezzare le attività svolte dagli studenti dell’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera.