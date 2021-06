Pubblicità

Al Liotta arriva la capolista ACR Messina in uno stadio finalmente aperto al pubblico dopo oltre un anno. I gialloblu sfideranno la prima della classe senza il bomber principe Antonio Cannavò. Il centravanti ha infatti spiegato ai microfoni di Licata 4you web Channel di non essere in condizioni atletiche tali da essere schierato. ACR che può festeggiare al Liotta la promozione in Lega Pro. Questo può avvenire però solo in caso di successo al Liotta e concomitante sconfitta del Football Club Messina.