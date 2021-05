Uno dei big match della giornata del girone I di Serie D si disputerà allo stadio Dino Liotta domenica pomeriggio. Licata e Acireale si sfideranno dopo il rinvio disposto la scorsa settimana dalla Federazione a causa di contagi riscontrati nella formazione granata. La partita valida per il recupero della 24esima giornata del campionato di serie D girone I sarà trasmessa live acquistando il ticket on Line sulla pagina ufficiale del Licata calcio. La gara si disputerà infatti ovviamente a porte chiuse e senza pubblico. Per il Licata inizia un finale di stagione niente male: i gialloblu dovranno infatti confrontarsi tra le altre con le prime quattro della classe: Acr Messina, Fc Messina, Acireale e Gelbison dovranno infatti tutte essere ospitate al Dino Liotta nelle prossime settimane. Gare dal coefficiente di difficoltà molto alto per un Licata che – dopo lo stop forzato a causa del focolaio Covid – non può ovviamente essere nelle migliori condizioni fisiche. Ma ai gialloblu di Campanella servono punti per centrare il prima possibile l’obiettivo salvezza e mettersi al riparo da eventuali brutte sorprese. Dovrebbero mancare una decina di punti per raggiungere quella quota 42 che dovrebbe voler dire salvezza. Sarà Nicolò Dorillo della sezione AIA di Torino il direttore di gara della sfida di domenica tra Licata e Acireale. Assistenti: Domenico Russo di Torre Annunziata e Antonio Portella di Frattamaggiore. Licata che si presenterà al cospetto dell’Acireale privo del suo bomber principe: Antonino Cannavò è stato infatti squalificato per due giornate dopo l’espulsione rimediata nel finale del match del Provinciale di Erice contro il Dattilo. Quasi certamente al centro dell’attacco verrà dato ancora spazio ad Agostino De Luca sempre a caccia del suo primo gol in maglia gialloblu. Per il resto, l’undici iniziale di mister Campanella non dovrebbe discostarsi molto da quello visto nelle ultime uscite a cavallo dello stop forzato per Covid.