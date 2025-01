Al “Don Morinello” si torna a far cinema con le riprese del cortometraggio Black-out di Natale.

È la seconda edizione di ANIMAGICAZIONE, l’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MiM.

Il progetto conferma come responsabile scientifico la regista Alessandra Cuttaia e coinvolge diversi professionisti dell’audiovisivo e del mondo dei cartoon, quali il fumettista Giorgio Pontrelli, che dal 2003 è docente alla Scuola Internazionale di Comics e disegna per Sergio Bonelli Editore (Dylan Dog, Le Storie e Racconti di domani di Tiziano Sclavi), Lucky Red/Gazzetta dello Sport (Lo chiamavano Jeeg Robot, film cult del 2016), Mondadori Comics (Kriminal). Giorgio ha lavorato anche per il cinema e la pubblicità con Rai tv, Roncaglia & Wijkander, Tortuga Film, 2B Team, R&C, Red Thread Inernational.

Il cortometraggio è già in produzione e il tema scelto è l’inquinamento digitale.

Sarà proiettato al cinema entro il mese di maggio.

Nel frattempo i giovani studenti entusiasti sono alle prese con la recitazione sul set con la loro insegnante Noemi Falletta e Tommaso Teruzzi, Filmmaker e documentarista che ha di recente vinto il Sustainability Award of Dublin. Vanta collaborazioni, tra le altre, con Rai Cinema e Alma Tv.

Nel team di lavoro anche le licatesi Marilú Castiglione, Carmela Agosta e Stefania Coppo, oltre alle attivissime suore morinelliane.