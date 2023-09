Pubblicità

Domenica Akragas-Licata apre il campionato di Serie D. Questo il comunicato stampa del sodalizio biancazzurro.

Da alcuni giorni sia l’Akragas che il Licata sono al lavoro per consentire progressivamente alle proprie tifoserie di tornare a poter assistere in trasferta allo storico derby agrigentino che, ironia della sorte, capiterà alla prima giornata del campionato di Serie D, domenica 10 settembre allo stadio Esseneto di Agrigento.

È volontà delle due società raggiungere una sorta di “tregua campanilistica” tra le tifoserie per eliminare la chiusura del settore ospiti e la disposizione di “trasferta vietata…”.

Nei giorni scorsi c’è stata una prima e importante riunione alla Questura di Agrigento, in presenza del questore Emanuele Ricifari e dei vertici della DIGOS, alla quale hanno partecipato i vice presidenti dei due club, Roberta Lala dell’Akragas e Alfonso Di Benedetto del Licata per consentire sia pur una inizialmente parziale apertura agli ospiti, invece del divieto di trasferta che altrimenti si prospetta come scontato.

Sono state gettate le basi per una fattiva collaborazione tra le società per organizzare incontri e riunioni con le rispettive tifoserie, con l’obiettivo di evitare e prevenire, in caso di apertura del settore ospiti, atti e comportamenti di violenza. Nei prossimi giorni si avranno delle risposte, da parte delle autorità competenti, in merito alle proposte di Akragas e Licata.