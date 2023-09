Pubblicità

Una giornata da ricordare. È stata definita così da tanti quella di domenica 10 settembre, quando il Licata ha espugnato l'”Esseneto” di Agrigento, battendo l’Akragas per 1-4 in un derby che mancava da 10 anni. In gol, per i gialloblù, Riccardo Rotulo, Matteo Lanza, Calogero Minacori e Alessandro Cappello. Questa sera, 12 settembre, alle ore 21:30 andrà in onda sui canali di Lanterna Tv uno “Speciale Akragas-Licata 1-4”. In una location insolita (si ringrazia Ceramiche Licata per la possibilità), a condurre ci sarà Domenico Cannizzaro, mentre in studio con lui ci sarà l’opinionista Andrea Cammilleri.

Si parlerà della partita, ci sarà la possibilità anche di sentire le due conferenze stampa dei due allenatori, ma soprattutto le parole in esclusiva di Alessandro Cappello e Calogero Minacori nel post gara. Intanto, lunedì 18 settembre, tornerà regolarmente “Monday Night” con uno studio totalmente rinnovato, tante novità e tanto entusiasmo.