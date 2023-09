Pubblicità

L’argomento che continua a tenere banco a Licata e in provincia è senza dubbio la sfida in programma domenica 10 settembre tra Akragas e Licata. In particolare, c’è curiosità per capire se alla sfida potranno assistere soltanto i tifosi agrigentini o anche quelli licatesi. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma dalle prime indiscrezioni pare che la Questura potrebbe optare per una parziale apertura del settore ospiti con circa 100 biglietti a disposizione della società licatese. .

Sarebbe già un passo avanti e un traguardo per le due società, che come comunicato dalle stesse negli ultimi giorni, stanno lavorando per evitare la chiusura del settore ospiti per assistere a una giornata di sport, divertimento e spettacolo in un derby che manca dalla stagione 2013/14. Siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, ma già nei prossimi giorni ci saranno novità rilevanti.