C’era attesa di sapere e capire quanti e se i licatesi saranno ad Agrigento domenica per l’attesissimo derby tra Akragas e Licata domenica 10 settembre alle ore 15. Alla fine la decisione è arrivata ed è stata comunicata dall’Akragas con una nota ufficiale sui propri profili social. Saranno 150 i tagliandi a disposizione per i tifosi licatesi.

“La Questura di Agrigento apre il settore ospiti: 150 biglietti per i sostenitori del Licata. Proficua riunione tra i dirigenti biancoazzurri e il questore di Agrigento Emanuele Ricifari, voluta fortemente dalla vice presidente Roberta Lala, per discutere dell’apertura, seppur parziale, del settore ospiti dello stadio Esseneto, in vista del derby di domenica prossima tra Akragas e Licata.