Anche le Confraternite di Licata si sono mosse in favore degli Ucraini sostenendo le spese necessarie alla spedizione di viveri di prima necessità accumulati in questi giorni. La Confraternita di Maria SS Addolorata, la Confraternita San Girolamo della Misericordia, La Confraternita Maria SS della Carità e la Confraternita del Santissimo Salvatore, hanno convento di dover essere presenti in questa importante opera di solidarietà in favore di un popolo in fuga dalla propria terra devastata dalla furia criminale di Putin e costretti a esiliare negli stati vicini. In effetti le difficoltà maggiori dopo questa straordinaria dimostrazione di affetto nei confronti di chi soffre, erano legate al trasferimento delle merci e soprattutto all’ assoluta certezza che tutto arrivasse a destinazione per poter essere utilizzato e non marcire in grandi magazzini di stoccaggio, pertanto un intero carico in partenza è stato garantito grazie a questo intervento.

Anche il gruppo scout Licata 4 ha deciso di autotassarsi per coprire le spese di spedizione di un altro carico.