In occasione del Giorno del Dono, la sezione AIDO Licata diretta da Francesco Sottile organizza una conferenza sul tema: La donazione come atto d’amore. L’appuntamento è al teatro Re di Licata per il prossimo 5 Ottobre con inizio alle ore 18,30 con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Durante la serata ci saranno interventi tecnici e diverse testimonianze dirette.
Aido, domenica 5 Ottobre conferenza sulla donazione al teatro Re
