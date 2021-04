Aido illumina Licata in occasione della Giornata Nazionale della Donazione, istituita dal Ministero della Salute su indicazione del Centro Nazionale Trapianti.

La facciata del nostro Palazzo di Città sarà illuminata, da venerdì 9 aprile a domenica 11 aprile, con il simbolo dell’ AIDO e con il “Sì” inteso come scelta di vita ed amore verso il prossimo.

Per domenica 11 aprile è stato inoltre programmato, alle ore 17.00 su piattaforma online, un webinar “il Percorso di un Sì “, organizzato da Aido Regione Sicilia in cui sarà presentato, alla fine di tutti gli interventi programmati, il video “Insieme per la vita” realizzato dai volontari Aido “G. Cammalleri” di Licata in collaborazione con gli alunni e le alunne delle classi quarte sez A-B ed E della Scuola Primaria “Dino Liotta” – Istituto Comprensivo “G. Marconi”.

Questa giornata interamente dedicata alla donazione vuol essere un invito alla cittadinanza, ai giovani, alla gente per far comprendere meglio l’importanza del dono utile al trapianto. Senza donazione non c’è trapianto.