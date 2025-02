AICA apprezza lo stanziamento da parte del Governo nazionale, appena annunciato dal presidente della Regione, Renato Schifani, di 20 milioni di euro per la fase di avvio dell’attivazione anche del dissalatore di Porto Empedocle oltre a quelli di Gela e Trapani.

“Si tratta – sottolinea l’azienda consortile – di un passo significativo per garantire l’operatività dell’impianto con la massima efficienza e nei tempi previsti. L’intervento – aggiunge – si inserisce nel quadro delle misure urgenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche in Sicilia, previste dall’articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, attualmente all’esame congiunto delle commissioni Bilancio e Ambiente della Camera dei deputati.

Il Governo regionale ha già individuato ulteriori risorse per sostenere l’intero progetto di dissalazione nell’isola, destinando 90 milioni di euro attraverso l’Accordo di coesione e 10 milioni a valere sul bilancio regionale. L’iter di realizzazione procede in via d’urgenza, con il coordinamento del commissario nazionale per l’emergenza idrica, Dell’Acqua, al quale sono stati conferiti poteri speciali per accelerare i tempi di attuazione.

AICA seguirà con attenzione l’evoluzione delle procedure, nella consapevolezza che il potenziamento della capacità di dissalazione rappresenta una risposta strategica e strutturale alle criticità idriche del territorio.”