Il presidente del consiglio comunale di Licata, Giuseppe Russotto, e tutti i capigruppo consiliari in rappresentanza dell’intera assise, hanno scritto all’Aica per chiedere la relazione semestrale, così come previsto dallo statuto della società.

“Desideriamo sapere – scrivono i consiglieri comunali – il reale stato in cui si trova il gestore unico pubblico, che questa assise ha votato convintamente il 27 maggio 2020. Abbiamo alle porte scadenze importanti, dettate dal Pnrr e dal decreto “Concorrenza”, oltre alle esigenze di buona amministrazione che i cittadini pretendono. Del resto è già trascorso quasi un anno dall’inizio della gestione Aica”.

Da Aica i consiglieri comunali vogliono conoscere: entrate ed uscite; le azioni di riequilibrio strutturale poste in essere in caso di sbilanciamento; ogni notizia utile per comprendere le eventuali negatività tra ex gestione privata del servizio e attuale gestione pubblica; quali e quanti progetti sono stati già finanziati per Licata e quando inizieranno i lavori.