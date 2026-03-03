AICA-Azienda Idrica Comuni Agrigentini informa che è stato predisposto l’Avviso pubblico per l’istituzione di elenchi aperti di operatori economici per l’affidamento del servizio di trasporto di acqua potabile a mezzo autobotti nei territori dei Comuni gestiti.
L’iniziativa, redatta in attuazione dell’art. 50 del D.Lgs.36/2023 e dell’Allegato II.1 al medesimo decreto, rappresenta un passaggio strategico per garantire:
Nove centri zona
L’elenco sarà articolato per aree territoriali (centri zona), tra cui Agrigento, Sciacca, Licata, Canicattì, Favara, Ribera, Porto Empedocle, Raffadali e Lampedusa e Linosa, al fine di assicurare una copertura capillare del territorio provinciale.
Requisiti stringenti
Potranno iscriversi esclusivamente operatori economici in possesso di:
Gli automezzi dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di trasporto di acqua destinata al consumo umano (D.M. 174/2004), garantendo sicurezza e qualità.
Procedura interamente telematica
L’iscrizione avverrà esclusivamente tramite la piattaforma digitale “AICA TUTTOGARE”, in conformità al Codice dei Contratti Pubblici.
Si precisa che:
Dichiarazione della Presidente del CdA, DanilaNobile: «Con questo Avviso AICA compie un passo decisivo verso un sistema ordinato, trasparente e conforme alla normativa nazionale. Il servizio di trasporto di acqua potabile è un’attività delicatissima, che richiede requisiti sanitari, tecnici e di legalità rigorosi. L’obiettivo è tutelare i cittadini, garantendo continuità del servizio e massima tracciabilità degli operatori.»
Dichiarazione del Direttore Generale, Ing. Francesco Fiorino: «L’istituzione di elenchi territoriali dedicati consente una gestione più efficiente delle eventuali esigenze di approvvigionamento mediante autobotti, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione e trasparenza. Si tratta di uno strumento organizzativo moderno, pienamente conforme al nuovo Codice dei Contratti Pubblici.»